Украина готова обсудить с Южной Кореей передачу двух пленных военных из КНДР 6.02.2025, 18:16

В Северной Корее их может ждать опасность.

Украина готова к обсуждению с Южной Кореей о передаче двух пленных военных из Северной Кореи, учитывая потенциальные угрозы в случае их репатриации, а также в случае, если они откажутся возвращаться на родину.

Об этом заявил посол Украины в Республике Корее Дмитрий Пономаренко в интервью The Korean Times.

«Учитывая угрозу жизни и свободе северокорейских военнослужащих в случае их репатриации в КНДР, а также если они откажутся возвращаться, мы открыты для диалога с международными партнерами, в частности с Республикой Корея, относительно возможностей их передачи в третьи страны», — сказал Пономаренко.

Дипломат надеется, что в таком случае украинская сторона проведет консультации с Южной Кореей относительно способов передачи пленных.

14 января представитель Министерства иностранных дел Южной Кореи Ли Чжэ Ун заявил, что правительство Южной Кореи планирует провести консультации с Украиной относительно передачи северокорейских солдат, которых украинские военные взяли в плен.

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