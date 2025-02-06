80% российских фильмов провалились в прокате за 2024 год4
- 6.02.2025, 18:31
- 1,688
Некоторые высокобюджетные фильмы не смогли даже отбить зарплаты на производство.
В России в прошлом году провалились в прокате 80% фильмов.
Об этом сегодня сообщили пропагандистские СМИ. Из 25 российских фильмов, снятых в 2024 году при государственной поддержке, 20 не окупились.
Статистику подсчитали на основе данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.
Как сообщают журналисты, некоторые высокобюджетные фильмы не смогли даже отбить зарплаты на производство.