80% российских фильмов провалились в прокате за 2024 год 4 6.02.2025, 18:31

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Некоторые высокобюджетные фильмы не смогли даже отбить зарплаты на производство.

В России в прошлом году провалились в прокате 80% фильмов.

Об этом сегодня сообщили пропагандистские СМИ. Из 25 российских фильмов, снятых в 2024 году при государственной поддержке, 20 не окупились.

Статистику подсчитали на основе данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

Как сообщают журналисты, некоторые высокобюджетные фильмы не смогли даже отбить зарплаты на производство.

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