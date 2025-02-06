Кандидат в канцлеры Германии назвал условие для разговора с Путиным 3 6.02.2025, 19:01

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Фридрих Мерц

Фридрих Мерц заявил, что хочет вести переговоры «только с позиции силы».

Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью Funke Media Group допустил, что в случае вступления в должность проведет разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, если это поспособствует урегулированию между Москвой и Киевом.

«Если я и поговорю с Путиным по телефону, то только тогда, когда у нас будет шанс приблизиться к мирному решению», — сказал он (цитата по ZDF).

Политик раскритиковал действующего канцлера Олафа Шольца за разговор с Путиным в ноябре 2024 года, назвав его «хорошо срежиссированным». По мнению Мерца, после беседы Россия активизировала боевые действия.

Мерц добавил, что хочет вести переговоры «только с позиции силы», в связи с этим он призвал увеличить расходы Германии на оборону, передает Tagesspiegel. Бундестаг в конце января одобрил закупку вооружения и оборудования для Вооруженных сил Германии на €2,5 млрд.

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