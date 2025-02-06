В Лиге чемпионов хотят отменить дополнительное время 6.02.2025, 19:23

Речь идет о двухматчевых противостояниях в плей-офф футбольного турнира.

В УЕФА рассматривают возможность отмены дополнительного времени в плей-офф Лиги чемпионов и перехода сразу к серии пенальти в двухматчевых противостояниях, сообщает The Guardian.

Нововведение вряд ли будет принято до 2027 года. В УЕФА заявили, что вопрос поднимался пока неофициально и окончательных предложений никто не выдвигал.

Отмену дополнительного времени могут поддержать и топ-клубы, которые жалуются на перегруженность календаря, и команды-аутсайдеры, у которых меньше высококлассных игроков, и телекомпании, поскольку время окончания матчей становится более предсказуемым.

В прошлом сезоне только три матча Лиги чемпионов, начиная с 1/8 финала, заканчивались дополнительным временем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com