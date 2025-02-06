В Лиге чемпионов хотят отменить дополнительное время
- 6.02.2025, 19:23
Речь идет о двухматчевых противостояниях в плей-офф футбольного турнира.
В УЕФА рассматривают возможность отмены дополнительного времени в плей-офф Лиги чемпионов и перехода сразу к серии пенальти в двухматчевых противостояниях, сообщает The Guardian.
Нововведение вряд ли будет принято до 2027 года. В УЕФА заявили, что вопрос поднимался пока неофициально и окончательных предложений никто не выдвигал.
Отмену дополнительного времени могут поддержать и топ-клубы, которые жалуются на перегруженность календаря, и команды-аутсайдеры, у которых меньше высококлассных игроков, и телекомпании, поскольку время окончания матчей становится более предсказуемым.
В прошлом сезоне только три матча Лиги чемпионов, начиная с 1/8 финала, заканчивались дополнительным временем.