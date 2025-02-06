Зеленский: Бои в Курской области дали ВСУ самое большое пополнение обменного фонда за одну операцию 2 6.02.2025, 19:27

Операция также оттянула сильные российские подразделения на территорию РФ.

Курская операция дала Украине наибольшее пополнение обменного фонда за одну боевую операцию. А также оттянула сильные российские подразделения на территорию РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время награждения украинских военных.

«Курская операция дала Украине наибольшее пополнение обменного фонда за одну боевую операцию. И даже после того, как Путин привлек Северную Корею к войне в Европе, наши ребята держат позиции, реализуют наши украинские национальные интересы», - сказал Зеленский.

Иначе, по словам президента Украины, эти 60 тысяч оккупантов были бы привлечены к боям против украинских воинов на самых сложных направлениях фронта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com