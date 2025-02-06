Лукашенко продолжает уничтожать бизнес в стране 1 6.02.2025, 19:42

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Местный бизнес отныне будет подчиняться исполкомам.

Александр Лукашенко заявил о необходимости усилить полномочия районных и городских исполкомов в отношении частного сектора. Об этом он сказал 6 февраля на совещании по вопросам правового регулирования статуса председателей исполкомов базового уровня, передает его пресс-служба.

«Я ставил вопрос, который был очень неоднозначно воспринят некоторыми категориями граждан, — об ответственности председателей исполкомов за управление по всем направлениям, в том числе и частным сектором. А то у нас получается, что частник — это вообще не государство, это государство в государстве», — отметил Лукашенко.

По его словам, роль частных предприятий, особенно в производственной сфере, будет только возрастать, поэтому председатели исполкомов должны управлять, требовать и нести ответственность одинаково как за частный, так и за государственный сектор.

«Это жестокое мое требование. От этого никто не должен уходить, рассуждая и болтая языком о каком-то либерализме. У нас кое-кто еще не наелся этого либерализма», — добавил он.

Основная нагрузка по реализации этих задач ложится на регионы.

«И что, председатель райисполкома будет ходить кланяться к руководителям частного сектора, чтобы они, к примеру, эти задачи решали? Решения исполнительного комитета и председателя исполкома должны быть окончательными и обсуждению не подлежать», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Лукашенко предложил наделить глав районов полномочиями назначать руководителей и в частные структуры.

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