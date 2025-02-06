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Ryanair хочет стать первой авиакомпанией, которая вернется в Украину после открытия неба

  • 6.02.2025, 19:49
Ryanair хочет стать первой авиакомпанией, которая вернется в Украину после открытия неба

Уже есть план запустить 25 маршрутов.

Ryanair хочет быть первой авиакомпанией, которая вернется в Украину, как откроют небо. Уже есть план запустить 25 маршрутов.

Об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири, пишет The Independent.

«Мы хотим быть первой авиакомпанией, которая вернулась в Украину, и у нас есть план запустить около 25 маршрутов в и из Киева и Львова в течение шести недель после восстановления неба. Нам нужно шесть недель, чтобы заполнить эти рейсы», - сказал он.

Гендиректор Ryanair рассказал The Independent, что в течение шести недель после восстановления неба над Украиной его авиакомпания создаст базы в обоих городах и будет летать примерно до 25 пунктов назначения, в частности, вероятно, в Лондон.

О'Лири отметил, что хотя Одесский аэропорт пострадал, Львов и Киев могут быть готовы к пассажирам быстро.

«Они запускают багажную карусель в Киеве каждую неделю, чтобы убедиться, что все работает — они готовы к работе», - сказал он.

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