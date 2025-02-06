Украинские артиллеристы уничтожили российскую пушку МТ-12 под Волчанском 6.02.2025, 20:23

Видео.

Артиллеристы бригады «Гарт» уничтожили вражескую пушку МТ-12 под Волчанском Харьковской области. Было ликвидировано 11 оккупантов, еще 19 - ранены.

Об этом сообщает в Telegram оперативно-тактическая группировка «Харьков».

Как сообщили военные, артиллерия бригады «Гарт» во время очередной отработки по вражеским позициям на Волчанском направлении уничтожила пушку МТ-12, точку взлета беспилотных летательных аппаратов противника, огневую позицию 120-мм миномета.

Также были нанесены удары по местам сосредоточения личного состава. Подтверждено уничтожение 11 оккупантов, еще 19 - ранены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com