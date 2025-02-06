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Украинские артиллеристы уничтожили российскую пушку МТ-12 под Волчанском

  • 6.02.2025, 20:23
Украинские артиллеристы уничтожили российскую пушку МТ-12 под Волчанском

Видео.

Артиллеристы бригады «Гарт» уничтожили вражескую пушку МТ-12 под Волчанском Харьковской области. Было ликвидировано 11 оккупантов, еще 19 - ранены.

Об этом сообщает в Telegram оперативно-тактическая группировка «Харьков».

Как сообщили военные, артиллерия бригады «Гарт» во время очередной отработки по вражеским позициям на Волчанском направлении уничтожила пушку МТ-12, точку взлета беспилотных летательных аппаратов противника, огневую позицию 120-мм миномета.

Также были нанесены удары по местам сосредоточения личного состава. Подтверждено уничтожение 11 оккупантов, еще 19 - ранены.

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