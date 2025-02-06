Белорусские ученые создали автоматический сортировщик яблок на базе ИИ 6.02.2025, 20:28

Как тебе такое, Илон Маск?

В Беларуси развиваются практически все сферы деятельности, связанные с искусственным интеллектом, рассказал на пресс-конференции генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Сергей Кругликов. Его слова передает БелТА.

«В области обработки изображений наша команда входит в мировой топ-10. В настоящее время количество таких команд по всему миру составляет более 2 тыс., и мы в числе лучших», – объяснил Кругликов.

Так, в том, что касается анализа медицинских изображений, например КТ и МРТ, белорусские ученые входят в 2% лучших.

Есть у белорусов и разработка, которая заинтересует сельхоз- и продовольственные предприятия. Ученые создали систему автоматической сортировки яблок.

«Около 80 различных сортов яблок, а также их болезни наша система с довольно высокой вероятностью распознает, отсеивает и сортирует. Скорость высокая – примерно 2,5 т/ч», – рассказал гендиректор института.

Визитной карточкой Института проблем информатики Кругликов назвал обработку речи.

По его словам, у белорусских ученых есть платформа с более чем 70 сервисами по этому направлению. Имеется в том числе и белорусскоязычный ИИ-ассистент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com