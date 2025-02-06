Bloomberg: Украинские облигации растут в цене пятый день 1 6.02.2025, 20:52

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Долларовые облигации Украины продолжают расти уже пятый день подряд, достигая своих максимумов на фоне ожиданий, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе представит подробности своего мирного плана по завершению войны в Украине. Об этом 6 февраля написало Bloomberg.

На основе данных, собранных агентством, долг Украины вырос по всем срокам погашения, а стоимость облигаций 2034 года превысила $0,6 за $1, что Bloomberg назвало «самым высоким показателем» с тех пор, как их выпустили в прошлом году.

В этом году доход от облигаций достиг 7,8%, и они вошли в категорию самых прибыльных ценных бумаг на рынках развития, пишет Bloomberg.

Старший стратег по развивающихся суверенных рынках компании RBC BlueBay Asset Management Тимоти Эш прогнозирует положительную динамику на рынке вплоть до реальной встречи Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Отмечается, что облигации Украины вернулись примерно на 60% в прошлом году из-за того, что управленческие фонды ожидали шагов, которые будут ускорять завершение войны.

По словам Эша, «большой скачок роста» произойдет при условии обеспечения мира. В то же время он напоминает, что есть вероятность заключения соглашения, где безопасность не будет гарантирована, и тогда она приведет к плохим последствиям для Украины и Европы.

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