В Беларуси каждый может побыть партизаном

В Беларуси каждый может побыть партизаном3
- 6.02.2025, 20:55
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Можно перенестись на 80 лет назад, проведя ночь в лесу в настоящих полевых условиях.
В Налибокской пуще работает первый интерактивный партизанский лагерь в стране, рассказали в Минлесхозе.
Его антураж позволяет полностью погрузиться в военную тематику.
Гости могут ознакомиться не только с экспозиций, но и почувствовать себя настоящими партизанами – переночевать в землянках, погреться у костра.
Туристический комплекс целиком можно арендовать за Br1000 в сутки.
В него входят несколько землянок, партизанская столовая и большая площадка для проведения культурно-массовых мероприятий (сцена и «зрительный зал» с кострищем для обогрева).
Для тех, кто хочет посетить туробъект без ночевки, можно выбрать более дешевый вариант.
Например, экскурсия для взрослых с посещением не только партизанского лагеря, но и экологической тропы «Сябрыньский перекресток», мест обитания тарпановидных лошадей, а также уникального питомника по разведению птиц тетеревиных пород стоит Br30.
Детский билет обойдется в Br20.
Поклонники экотуризма могут заказать обзорную экскурсию по Налибокской пуще. За шестичасовое путешествие в сопровождении работников заказника нужно заплатить Br50 с человека.