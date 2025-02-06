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В Беларуси каждый может побыть партизаном

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  • 6.02.2025, 20:55
  • 1,096
В Беларуси каждый может побыть партизаном

Можно перенестись на 80 лет назад, проведя ночь в лесу в настоящих полевых условиях.

В Налибокской пуще работает первый интерактивный партизанский лагерь в стране, рассказали в Минлесхозе.

Его антураж позволяет полностью погрузиться в военную тематику.

Гости могут ознакомиться не только с экспозиций, но и почувствовать себя настоящими партизанами – переночевать в землянках, погреться у костра.

Туристический комплекс целиком можно арендовать за Br1000 в сутки.

В него входят несколько землянок, партизанская столовая и большая площадка для проведения культурно-массовых мероприятий (сцена и «зрительный зал» с кострищем для обогрева).

Для тех, кто хочет посетить туробъект без ночевки, можно выбрать более дешевый вариант.

Например, экскурсия для взрослых с посещением не только партизанского лагеря, но и экологической тропы «Сябрыньский перекресток», мест обитания тарпановидных лошадей, а также уникального питомника по разведению птиц тетеревиных пород стоит Br30.

Детский билет обойдется в Br20.

Поклонники экотуризма могут заказать обзорную экскурсию по Налибокской пуще. За шестичасовое путешествие в сопровождении работников заказника нужно заплатить Br50 с человека.

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