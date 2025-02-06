Келлог: Украинцы не должны проводить выборы до прекращения боевых действий

Келлог: Украинцы не должны проводить выборы до прекращения боевых действий4
- 6.02.2025, 21:03
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Проведение выборов во время войны противоречит Конституции Украины.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил 6 февраля в эфире Newsmax, что в каждом демократическом государстве должны быть выборы, и раньше их проводили даже во время войны.
Келлог таким образом затронул вопрос возможного проведения выборов в Украине, которая уже почти три года защищается от полномасштабной агрессии РФ.
Спецпосланник Трампа отметил, что в Украине выборы сейчас провести не смогут, так как это противоречит ее Конституции.
«Украинцы не должны проводить их [выборы] до прекращения боевых действий. Но мы достигнем момента, когда им придется проводить выборы. И это признак здоровой демократии, – сказал Келлог. – Это не значит, что [президент Украины Владимир] Зеленский должен уйти, нет. Признаком здоровой демократии является желание и возможность проводить выборы, даже во время войны. Так что я думаю, что это здоровый признак».