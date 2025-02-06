Сколько белорусов посетили Турцию в прошлом году 6.02.2025, 21:10

Больше, чем в 2023-м.

В 2024 году Турцию посетили около 334,8 тыс. граждан Беларуси, это на 8,3% больше, чем в 2023-м, сообщает Республиканский союз туристических организаций (РСТО).

Доля Беларуси в турецком турпотоке в настоящее время составляет 0,64%.

Как отмечают эксперты, рост поездок белорусских путешественников, в том числе, связан с непростым получением шенгенских виз и сложной логистикой при посещении других стран.

Напомним, что в 2022 году в Турцию въехало около 240 тыс. наших граждан.

«Количество белорусских путешественников, посещающих эту страну, каждый год растет. Направление является ведущим в «топе» выездных направлений на белорусском туристическом рынке», – отметили в РСТО.

Белорусские туристы выбирают для отпуска курорты Средиземного и Эгейского побережий Турции, также все большую популярность набирают экскурсионные туры в Стамбул.

В РСТО также отметили, что Стамбул, наряду с Дубаем и Москвой, стал одним из важных транзитных хабов для белорусских путешественников.

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