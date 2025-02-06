закрыть
6 февраля 2025, четверг, 21:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сколько белорусов посетили Турцию в прошлом году

  • 6.02.2025, 21:10
Сколько белорусов посетили Турцию в прошлом году

Больше, чем в 2023-м.

В 2024 году Турцию посетили около 334,8 тыс. граждан Беларуси, это на 8,3% больше, чем в 2023-м, сообщает Республиканский союз туристических организаций (РСТО).

Доля Беларуси в турецком турпотоке в настоящее время составляет 0,64%.

Как отмечают эксперты, рост поездок белорусских путешественников, в том числе, связан с непростым получением шенгенских виз и сложной логистикой при посещении других стран.

Напомним, что в 2022 году в Турцию въехало около 240 тыс. наших граждан.

«Количество белорусских путешественников, посещающих эту страну, каждый год растет. Направление является ведущим в «топе» выездных направлений на белорусском туристическом рынке», – отметили в РСТО.

Белорусские туристы выбирают для отпуска курорты Средиземного и Эгейского побережий Турции, также все большую популярность набирают экскурсионные туры в Стамбул.

В РСТО также отметили, что Стамбул, наряду с Дубаем и Москвой, стал одним из важных транзитных хабов для белорусских путешественников.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип