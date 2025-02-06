Сколько белорусов посетили Турцию в прошлом году
- 6.02.2025, 21:10
Больше, чем в 2023-м.
В 2024 году Турцию посетили около 334,8 тыс. граждан Беларуси, это на 8,3% больше, чем в 2023-м, сообщает Республиканский союз туристических организаций (РСТО).
Доля Беларуси в турецком турпотоке в настоящее время составляет 0,64%.
Как отмечают эксперты, рост поездок белорусских путешественников, в том числе, связан с непростым получением шенгенских виз и сложной логистикой при посещении других стран.
Напомним, что в 2022 году в Турцию въехало около 240 тыс. наших граждан.
«Количество белорусских путешественников, посещающих эту страну, каждый год растет. Направление является ведущим в «топе» выездных направлений на белорусском туристическом рынке», – отметили в РСТО.
Белорусские туристы выбирают для отпуска курорты Средиземного и Эгейского побережий Турции, также все большую популярность набирают экскурсионные туры в Стамбул.
В РСТО также отметили, что Стамбул, наряду с Дубаем и Москвой, стал одним из важных транзитных хабов для белорусских путешественников.