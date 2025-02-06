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Скандинавский и сибирский антициклоны накрывают Беларусь

  • 6.02.2025, 21:18
  • 1,838
Скандинавский и сибирский антициклоны накрывают Беларусь

Ударят морозы?

В Беларусь возвращается зима. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в стране будут усиливаться морозы, пишет БелТА.

В пятницу и в предстоящие выходные Беларусь будет находиться под влиянием сибирского антициклона. Погода прогнозируется сухая и морозная.

«Вместе с тем ночи будут становиться все более морозными, а дневной фон температур по-прежнему будет колебаться от слабого минуса до слабого плюса», — прогнозируют синоптики.

В пятницу, 7 февраля, температура воздуха минимальная ночью составит - 2-8 °C, при прояснениях — до - 10 °C, максимальная днем будет от - 3°C до + 2°C.

К выходным морозы усилятся.

В субботу, 8 февраля, ночные морозы достигнут -12°C. Днем будет от - 3°C до + 3°C. В воскресенье похолодает. Местами столбики термометров опустятся до -14 °C ночью.

А в начале новой недели страну накроет скандинавский циклон.

В период с 10 по 12 февраля по ночам будет морозно (от -5 до -12°C, а при прояснениях — до -16°C). Днем же воздух прогреется до положительных температур (+2°C).

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