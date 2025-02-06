Скандинавский и сибирский антициклоны накрывают Беларусь
- 6.02.2025, 21:18
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Ударят морозы?
В Беларусь возвращается зима. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в стране будут усиливаться морозы, пишет БелТА.
В пятницу и в предстоящие выходные Беларусь будет находиться под влиянием сибирского антициклона. Погода прогнозируется сухая и морозная.
«Вместе с тем ночи будут становиться все более морозными, а дневной фон температур по-прежнему будет колебаться от слабого минуса до слабого плюса», — прогнозируют синоптики.
В пятницу, 7 февраля, температура воздуха минимальная ночью составит - 2-8 °C, при прояснениях — до - 10 °C, максимальная днем будет от - 3°C до + 2°C.
К выходным морозы усилятся.
В субботу, 8 февраля, ночные морозы достигнут -12°C. Днем будет от - 3°C до + 3°C. В воскресенье похолодает. Местами столбики термометров опустятся до -14 °C ночью.
А в начале новой недели страну накроет скандинавский циклон.
В период с 10 по 12 февраля по ночам будет морозно (от -5 до -12°C, а при прояснениях — до -16°C). Днем же воздух прогреется до положительных температур (+2°C).