Politico: Новый глава Пентагона примет участие в предстоящей встрече «Рамштайн» 6.02.2025, 21:22

Пит Хегсет

Заседание состоится 12 февраля.

Новый министр обороны США Пит Хегсет примет участие в заседании контактной группы по помощи Украине в формате «Рамштайн». Оно состоится 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщает Politico.

Как сообщается, на следующей неделе Хегсет отправится в Европу. По словам источников Politico, он посетит встречу контактной группы по помощи Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В то же время председательствовать на заседании, как уже заявлялось ранее, будет Великобритания.

Издание отмечает, что США потенциально могут возглавить будущие встречи «Рамштайн», однако администрация президента Дональда Трампа не взяла на себя обязательств относительно будущей военной поддержки Украины. На следующей неделе от США не ожидается никаких дальнейших обещаний.

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