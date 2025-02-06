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Какие вещи белорусы чаще всего роняют в лифтовые шахты и можно ли их вернуть

  • 6.02.2025, 21:36
Какие вещи белорусы чаще всего роняют в лифтовые шахты и можно ли их вернуть

Коммунальники рассказали.

В ЖКХ Минска рассказали, какие вещи белорусы чаще всего роняют в лифтовые шахты и можно ли получить их обратно. А также — что для этого нужно сделать.

Чаще всего в шахты лифтов попадают малогабаритные вещи — деньги, мобильные телефоны, ключи и документы, так как помещаются в зазор между кабиной и полом в подъезде.

Коммунальники заверили, что все вещи, которые случайно упали в лифтовые шахты, получится вернуть вне зависимости от их ценности. Обратиться за помощью и вернуть потерянный предмет можно даже в том случае, если это обычный маленький брелок, который вам очень дорог.

Но есть важный момент: даже если вы уронили в шахту лифта дорогое украшение, важный документ или ключи от единственной квартиры, ни в коем случае не нужно пытаться достать упавшую вещь самостоятельно — это небезопасно! Необходимо связаться с организацией, которая обслуживает лифты в доме.

Есть несколько вариантов, как можно вызвать специалистов:

обратиться к диспетчеру из кабины лифта через кнопку «колокольчик»;

обратиться в диспетчерскую по номеру телефона, указанного на памятках в лифтовых кабинах или на официальном сайте.

Обязательно нужно сообщить полный адрес и контактный номер для связи. В назначенное время подъедет электромеханик и достанет утерянную вещь.

А чтобы избежать падения ключей или телефона в шахту лифта, необходимо принять ряд мер предосторожности. Рекомендуется сохранять ключи и мобильный в безопасном кармане или сумке, а не в руках, а также стоит прикрепить ключи к цепочке.

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