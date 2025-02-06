ВСУ уничтожили российский «Град» на Луганском направлении
- 6.02.2025, 21:47
Видеофакт.
Силы беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российский «Град» на Луганском направлении. В момент поражения система двигалась на высокой скорости.
Об этом сообщают Силы беспилотных систем.
«Операторы 412 полка «NEMESIS» в очередной раз подтвердили свое мастерство, уничтожив реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», которая двигалась на высокой скорости», - говорится в сообщении.
Как отмечают военные, поймать РСЗО — задача не из легких, ведь враг обычно использует тактику «удар-отход».
«Огневые позиции расположены в одном месте, а тайник - в другом, на расстоянии десятков километров. Однако качественная разведка и тщательное планирование позволяют нашим операторам осуществлять такие операции с высокой эффективностью», - добавили в Силах беспилотных систем.