Территорию крупного военного завода в Минске застроят жилыми домами 4 6.02.2025, 22:14

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Будущим владельцам квартир придется раскошелиться.

Производственную территорию, расположенную в непосредственной близости от центра Минска, собираются застроить многоэтажками.

Новый ЖК возведут на участке в границах улиц Кедышко, Волгоградской и проспекта Независимости, пишет Realt.by.

Сейчас там находится электромеханический завод «Агат», который специализируется на производстве спецтехники для нужд Минобороны Беларуси. В частности, там делают мобильные узлы связи, радиорелейные станции и другие изделия спецназначения.

По проекту большую часть зданий и построек, которые сейчас находятся на территории завода «Агат», планируют снести. Будущий ЖК будет выглядеть примерно так:

На бывшей заводской территории возведут девять десятиэтажных домов, более чем на 1000 квартир. Через квартал пройдет пешеходный бульвар, который будет вести к метро, а вдоль улицы Кедышко появится велодорожка.

Также здесь собираются построить детский сад, общественные объекты и многоуровневые паркинги.

Глава администрации Первомайского района Вадим Передня отметил, что строительство комплекса начнется уже в 2025 году.

«Эти дома будут предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий, некоммерческое жилье. Так что облик улицы Волгоградской преобразится», – подчеркнул он.

Глава района добавил, что заходить со стройкой вглубь уже существующих жилых кварталов на Волгоградской не собираются. Здания, которые там есть, будут под особым вниманием только в плане текущего ремонта.

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