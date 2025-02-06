закрыть
6 февраля 2025, четверг, 23:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Территорию крупного военного завода в Минске застроят жилыми домами

4
  • 6.02.2025, 22:14
  • 4,018
Территорию крупного военного завода в Минске застроят жилыми домами

Будущим владельцам квартир придется раскошелиться.

Производственную территорию, расположенную в непосредственной близости от центра Минска, собираются застроить многоэтажками.

Новый ЖК возведут на участке в границах улиц Кедышко, Волгоградской и проспекта Независимости, пишет Realt.by.

Сейчас там находится электромеханический завод «Агат», который специализируется на производстве спецтехники для нужд Минобороны Беларуси. В частности, там делают мобильные узлы связи, радиорелейные станции и другие изделия спецназначения.

По проекту большую часть зданий и построек, которые сейчас находятся на территории завода «Агат», планируют снести. Будущий ЖК будет выглядеть примерно так:

На бывшей заводской территории возведут девять десятиэтажных домов, более чем на 1000 квартир. Через квартал пройдет пешеходный бульвар, который будет вести к метро, а вдоль улицы Кедышко появится велодорожка.

Также здесь собираются построить детский сад, общественные объекты и многоуровневые паркинги.

Глава администрации Первомайского района Вадим Передня отметил, что строительство комплекса начнется уже в 2025 году.

«Эти дома будут предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий, некоммерческое жилье. Так что облик улицы Волгоградской преобразится», – подчеркнул он.

Глава района добавил, что заходить со стройкой вглубь уже существующих жилых кварталов на Волгоградской не собираются. Здания, которые там есть, будут под особым вниманием только в плане текущего ремонта.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип