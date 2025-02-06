В Норвегии рейтинг партии власти резко вырос после возвращения Столтенберга в правительство 1 6.02.2025, 22:18

Йенс Столтенберг

Экс-генсек НАТО возглавил министерство финансов.

Лейбористская партия Норвегии существенно нарастила рейтинг после того, как после выхода из правительства центристов на министерскую должность вернулся бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом свидетельствует опрос по заказу портала Nettavisen.

Рейтинг норвежских лейбористов сейчас составляет 30,7% – это более чем на 10 процентных пунктов больше, чем было в январе, и на 12 пунктов больше, чем сразу после развала коалиционного правительства на прошлой неделе.

Последний опрос был проведен вечером в среду, 5 февраля – на следующий день после того, как премьер Норвегии и лидер лейбористов Йонас Гар Стьоре представил новых министров.

Среди прочего. Йенс Столтенберг – бывший премьер Норвегии и генеральный секретарь НАТО – неожиданно возглавил министерство финансов.

Как отмечает Nettavisen, Лейбористская партия Норвегии с 2017 года не получала такого высокого рейтинга в национальном опросе. Назначение Столтенберга там называют одной из причин популярности партии власти.

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