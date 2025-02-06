Ученые выяснили, какие привычки присущи людям с высоким IQ 5 6.02.2025, 22:29

4,402

Вы удивитесь.

Американские психологи из Университета Миннесоты провели исследование, обнаружившее, что высокий уровень интеллекта может сопровождаться вредными привычками.

Люди с высоким IQ нередко пренебрегают здоровым образом жизни, имеют нерегулярный режим сна, а иногда проявляют грубость в общении.

Ученые объясняют это особенностями мышления — постоянный поток идей заставляет интеллектуалов откладывать будничные дела, такие как здоровое питание или строгий распорядок дня. Многие также не любят ограничений, поэтому действуют по собственному графику.

Исследователи отмечают, что прямолинейность и иногда резкость в речи связаны с большим словарным запасом и стремлением четко донести мысль. В то же время существует значительное количество людей с высоким уровнем IQ, которые придерживаются принципов здорового образа жизни, поэтому этот вопрос остается индивидуальным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com