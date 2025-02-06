Ученые выяснили, какие привычки присущи людям с высоким IQ

Ученые выяснили, какие привычки присущи людям с высоким IQ5
- 6.02.2025, 22:29
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Вы удивитесь.
Американские психологи из Университета Миннесоты провели исследование, обнаружившее, что высокий уровень интеллекта может сопровождаться вредными привычками.
Люди с высоким IQ нередко пренебрегают здоровым образом жизни, имеют нерегулярный режим сна, а иногда проявляют грубость в общении.
Ученые объясняют это особенностями мышления — постоянный поток идей заставляет интеллектуалов откладывать будничные дела, такие как здоровое питание или строгий распорядок дня. Многие также не любят ограничений, поэтому действуют по собственному графику.
Исследователи отмечают, что прямолинейность и иногда резкость в речи связаны с большим словарным запасом и стремлением четко донести мысль. В то же время существует значительное количество людей с высоким уровнем IQ, которые придерживаются принципов здорового образа жизни, поэтому этот вопрос остается индивидуальным.