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Ученые выяснили, какие привычки присущи людям с высоким IQ

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  • 6.02.2025, 22:29
  • 4,402
Ученые выяснили, какие привычки присущи людям с высоким IQ

Вы удивитесь.

Американские психологи из Университета Миннесоты провели исследование, обнаружившее, что высокий уровень интеллекта может сопровождаться вредными привычками.

Люди с высоким IQ нередко пренебрегают здоровым образом жизни, имеют нерегулярный режим сна, а иногда проявляют грубость в общении.

Ученые объясняют это особенностями мышления — постоянный поток идей заставляет интеллектуалов откладывать будничные дела, такие как здоровое питание или строгий распорядок дня. Многие также не любят ограничений, поэтому действуют по собственному графику.

Исследователи отмечают, что прямолинейность и иногда резкость в речи связаны с большим словарным запасом и стремлением четко донести мысль. В то же время существует значительное количество людей с высоким уровнем IQ, которые придерживаются принципов здорового образа жизни, поэтому этот вопрос остается индивидуальным.

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