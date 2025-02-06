Японию накрыли мощные снегопады
- 6.02.2025, 23:18
Отменены авиарейсы и железнодорожное сообщение.
Из-за непогоды в Японии отменяют авиарейсы и железнодорожные маршруты, а жители вынуждены откапывать собственные автомобили, сообщает The Guardian.
Метеорологическое агентство страны назвало этот снегопад самым сильным за последние несколько лет. В городе Сиракава (префектура Гифу) за 48 часов выпало 129 см снега – рекордный показатель. В префектурах Ниигата и Хоккайдо толщина снежного покрова приближается к метру.
По данным синоптиков, причина интенсивных осадков – нестабильные атмосферные условия. В ближайшие дни непогода затронет и регионы вдоль тихоокеанского побережья, где сильные снегопады случаются редко. Власти призывают жителей этих районов избегать несущественных поездок и прогулок.