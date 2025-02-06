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Вице-президенту Филиппин Саре Дутерте объявили импичмент

  • 6.02.2025, 23:24
Вице-президенту Филиппин Саре Дутерте объявили импичмент
Сара Дутерте

Депутаты обвинили ее в угрозах убийством.

Палата представителей Филиппин объявила импичмент вице-президенту страны Саре Дутерте. Теперь ее судьбу должен решить Сенат. Подробности рассказывает The Guardian.

Обращение к Сенату с требованием отстранить Дутерте от должности и запретить ей занимать государственные посты подписали 215 из 318 депутатов. Законодатели обвинили вице-президента в угрозах убийством главе государства – Фердинанду Маркосу, нецелевом расходовании средств и неспособности решительно осудить агрессию Китая в спорной части Южно-Китайского моря.

Дутерте пока не комментировала решение депутатов. Ранее она неоднократно обвиняла Маркоса и его родственников в попытках заставить ее замолчать из опасений, что она будет баллотироваться на пост президента в 2028 году.

Свою нынешнюю должность Дутерте получила в 2022 году, когда шла на президентские выборы в паре с Маркосом. Оба они – дети прошлых президентов Филиппин. После выборов их политические позиции разошлись, в том числе по отношению к США и Китаю.

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