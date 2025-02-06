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В Минске сдают квартиру с «винтажным» дизайном за 4000 рублей

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  • 6.02.2025, 23:30
В Минске сдают квартиру с «винтажным» дизайном за 4000 рублей

Белорусов удивила цена.

Пользовательница под ником Kasumiria показала в Threads объявление о сдаче семикомнатной квартиры, которая многих повергла в шок. Некоторые беларусы написали в комментариях, что давно не видели таких «бабушатников» по запредельной стоимости, пишет CityDog.

Семикомнатная квартира находится в микрорайоне Восток на ул. Славинского, 25. Сдавать ее хотят за 4000 рублей в месяц (около 1149 долларов).

Судя по фотографиям, будущие жильцы должны быть готовы к коврам на стенах, ржавой ванне, потертым деревянным шкафчикам на кухне, газовой плите, не новому холодильнику, к клеенке в горошек на столе и к ярким коврам с узорами во всех комнатах.

Этот пост вызвал оживленные споры в комментариях. Многие пользователи посчитали цену неадекватной, предполагая, что-либо допущена ошибка либо это стоимость не квартиры, а аренды койко-места. «Я думаю, там случайно лишний ноль поставили», — предположил один комментатор.

Другие пользователи посчитали, что квартиру сдают для командировочных рабочих, которых заселяют в такие квартиры группами: «Это же для рабочих. Фирма из другого города снимает, заселяет сотрудников и потом выбивает с них деньги».

Некоторые предложили бизнес-стратегию: «Снимаешь за 4000 рублей, сдаешь по 700 рублей за комнату — получаешь 900 рублей пассивного дохода».

Но больше всего обсуждений вызвало состояние жилья. Многие вспомнили, что эта квартира уже не первый год висит в объявлениях: «Сколько себя помню, столько эта хата на «Онлайнере». За столько лет можно было хотя бы минимальный ремонт сделать, позорище».

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