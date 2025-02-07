В Гренландии запланировали референдум о независимости 7.02.2025, 1:36

Его планируется созвать после выборов, которые пройдут 11 марта.

Гренландская партия Siumut («Вперед», входит в двухпартийную правящую коалицию) намерена провести референдум о независимости от Дании в марте, передает Reuters. Его планируется созвать после выборов, которые пройдут 11 марта.

Представитель партии Дорис Йенсен заявила, что она планирует применить статью из закона 2009 года, которая гарантирует Гренландии увеличенную автономию, включающую право вести переговоры о полной независимости. «Пока наша территория не обретет статус независимого государства, наши возможности официально участвовать в переговорах будут ограничены», — заявила она.

Агентство пишет, что все пять парламентских партий Гренландии выступают против того, чтобы остров вошел в состав США. Опрос, проведенный на прошлой неделе социологической службой Verian, показал, что 85% жителей не хотят, чтобы остров был частью Соединенных Штатов. 45% сочли угрозой интерес к острову со стороны президента США Дональда Трампа.

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