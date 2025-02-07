Какие СМС лучше удалить из телефона
- 7.02.2025, 3:13
Эксперт по кибербезопасности дал совет.
Многие слышали, что старые СМС-сообщения в телефоне стоит периодически удалять, но дело не только в освобождении памяти. Специалист по компьютерной безопасности Юрий Бруй объяснил «Аргументам и фактам», зачем это нужно и какие эсэмэски не стоит хранить.
Эксперт посоветовал удалять сообщения, содержащие подозрительные ссылки, сразу после их получения и ни в коем случае не нажимать на эти ссылки. Обычно такие СМС рассылают мошенники, пытаясь получить доступ к личным данным.
Также не рекомендуется хранить в телефоне эсэмэски с логинами, паролями или другой конфиденциальной информацией. Эти данные лучше запомнить или записать в блокнот, а затем удалить из телефона.
Если же речь идет об одноразовых кодах или паролях от банковских сервисов, их можно оставить, так как они действуют всего несколько минут.