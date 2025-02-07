В Украине планируют легализовать криптовалюту 7.02.2025, 5:01

К лету этого года.

К лету 2025 года в Украине планируют официально легализовать криптовалюту. Об этом заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Дмитрий Гетманцев на мероприятии «Новая экономика: криптовалюты, CBD и OnlyFans», его цитирует Mezha.Media.

По его словам, основная часть законопроекта по легализации криптовалюты уже полностью подготовлена, и идут обсуждения относительно финансового мониторинга операций и вопросов налогообложения.

Гетманцев подчеркнул, что для собственников криптовалюты не предусмотрены никакие налоговые льготы. Международные эксперты, которые дают консультации Украине по этому вопросу, предостерегают, что введение специальных условий для криптовалютного рынка может привести к неравным налоговым условиям и негативно повлиять на традиционный бизнес.

Предполагается, что налогообложение криптовалюты будет аналогичным налогообложению других инвестиционных активов. В то же время идут дискуссии о переходном периоде для владельцев криптовалюты, которые не могут подтвердить легальность ее приобретения. В таком случае налоги придется платить не только с прибыли, но и с полной стоимости активов.

Гетманцев также отметил, что логичным регулятором криптовалютного рынка является Национальная комиссия по ценным бумагам, однако сейчас у этого органа нет достаточных возможностей для исполнения такой функции. По его мнению, пока что вопрос регулирования криптовалют должен оставаться в компетенции Национального банка Украины.

Депутат добавил, что законопроект о криптовалюте будет рассмотрен в первом чтении первого квартала.

«Пообещать точно я могу, что мы сделаем все возможное, чтобы этот закон хотя бы к лету этого года [был принят]», – заявил Гетманцев.

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