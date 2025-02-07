Уличный бой в Часовом Яру попал на видео 7.02.2025, 8:25

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Армия РФ теряет там до 100 солдат в день.

Ситуация в Часовом Яру тяжелая, оккупанты увеличили активность штурмов на 97%, они атакуют позиции ВСУ, теряя каждый день от 50 до 100 солдат. Противник увеличил количество дронов, проводя разведку ближе к полудню в случае ясной погоды.

Об этом в эфире «Киев 24» заявил спикер ОТГВ «Луганск» Дмитрий Запорожец. В сюжете указали, что ВСУ пришлось отступить от стадиона, ведутся бои за многоэтажки. Под контролем украинских защитников находятся 1,5 квартала жилой застройки.

Запорожец не стал исключать, что командование рассматривает варианты с отступлением, тогда следующим оборонительным узлом станет Константиновка, вокруг города и внутри уже строят необходимые оборонительные сооружения.

Боевые действия в Часовом Яру показали с камер БПЛА в Telegram-канале ОСГВ «Хортица». Летательные аппараты 18 Славянской бригады НГУ эффектно уничтожили российских захватчиков.

«Улицы Часового Яра стали для оккупантов адом», - подчеркнули в публикации.

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