Прощальный «подарок» Байдена Москве обрушил цены на российскую нефть 7.02.2025, 8:41

Планы российского правительства поломали.

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена в последние дни своей работы ввела жесткие санкции против России. Эти ограничения обрушили цены на российскую нефть.

Как пишет The Moscow Times, после этого решения цена сорта Urals рухнула ниже $60 за баррель. Размер дисконта составил $15,7, что оказалось самым большим показателем с мая 2024 года.

В российском Минэкономразвития прогнозировало, что в базовом сценарии ожидается цена на уровне $69,7 за баррель. И этот прогноз лег в основу федерального бюджета РФ на 2025 год.

«Прогноз российскому правительству поломали введенные 10 января санкции против более чем 180 танкеров, десятков нефтетрейдинговых и страховых, а также двух добывающих компаний – «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Выведя из строя многие суда, доставлявшие российскую нефть из Арктики и с Дальнего Востока, эти санкции привели в том числе к скачку стоимости фрахта в несколько раз, поскольку не входящих в черные списки судов стало не хватать. В результате разница между стоимостью нефти в российских портах отправления и портах доставки в Индии увеличилась, по данным Argus Media, до $13 за баррель; это также самый высокий показатель с прошлого мая», – сказано в материале.

Отмечается, что теперь, когда РФ столкнулась с нехваткой танкеров и ростом стоимости фрахта, продажи российской нефти в Азию с поставкой в марте застопорились.

Аналитические компании прогнозируют, что сокращение поставок в Индию может достичь 500 000 баррелей в сутки, а это более трети индийского импорта нефти из РФ.

«В Альфа-банке полагают, что нефтяникам грозит потеря до 800 000 баррелей в сутки, или около четверти морского нефтяного экспорта (около 3 млн баррелей)», – добавили в The Moscow Times.

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