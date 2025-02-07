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Великобритания высылает российского посла после обвинений в шпионаже

  • 7.02.2025, 8:53
Великобритания высылает российского посла после обвинений в шпионаже
Андрей Келин

В Британии отметили, что мера носит ответный характер.

Правительство Великобритании отозвало аккредитацию российского дипломата в рамках расследования дела о шпионаже. По словам представителя Министерства иностранных дел страны, российский посол в Британии Андрей Келин был вызван на встречу с «высокопоставленным британским чиновником», пишет Politico.

В Британии отметили, что такой шаг был сделан в ответ на «неспровоцированное и безосновательное решение» лишить британского дипломата аккредитации для работы в РФ в прошлом году.

«Великобритания не будет мириться с запугиванием наших сотрудников таким образом, и поэтому мы принимаем ответные меры. Любые дальнейшие действия со стороны России будут рассматриваться как эскалация и получат соответствующую реакцию», - отметил представитель МИД.

В издании напомнили, что в ноябре прошлого года в РФ заявили, что высылают британского дипломата за якобы шпионаж. В частности внутренняя разведка ФСБ обвинила дипломата в «разведывательной и подрывной деятельности, которая угрожает безопасности страны».

В России считают, что дипломат «намеренно предоставил ложную информацию при подаче заявления на въезд в Россию, тем самым нарушив российское законодательство». В то же время в Даунинг-стрит тогда назвали эти обвинения «безосновательными».

«Это знаменует собой очередное обострение напряженности в отношениях между Лондоном и Москвой», - добавили в материале.

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