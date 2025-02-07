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Неожиданный поворот в отношениях Москвы с Азербайджаном

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  • Алексей Копытько
  • 7.02.2025, 9:14
  • 10,984
Неожиданный поворот в отношениях Москвы с Азербайджаном

Примаков-дед просто выпорол бы Примакова-внука за такие художества.

В азербайджанских медиа молнией несется новость, что Баку по дипломатическим каналам сообщил России о прекращении деятельности агентства «Россотрудничество» на территории Азербайджана.

Ждем реакции российской стороны.

Но даже не эта новость (если подтвердится) главная. А подтвердится быстро: «Русский дом» в Баку обнародовал план мероприятий на февраль. Начнут отменять – все будет ясно, даже если Москва станет отмалчиваться.

Параллельно в сети начали «внезапно» обсуждать более важный момент: а все-таки, почему 25 декабря самолет с президентом Азербайджана на борту, направлявшийся в СПб, развернулся назад в Баку?

Версия, доминировавшая с самого начала – из-за сообщения о падении гражданского самолета, который сбили россияне.

Но в свете появления отчета о причинах катастрофы рейса компании AZAL, дозированно начала возвращаться другая версия: настоящей причиной разворота могли стать проблемы с работой GPS.

И тут критически важен тайминг. Если развернулись из-за проблем с GPS, решение приняли до сообщения о крушении в Актау, или после?

В этой связи совершенно иначе может выглядеть весь сюжет. Баку вправе требовать извинений от Москвы не только из-за убийства россиянами десятков людей. Но также из-за создания угрозы жизни президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Алиев все это время действовал очень корректно. Россиянам многократно давали возможность сохранить лицо. Вместо этого Путин начал петлять и унижать азербайджанского лидера. А кремлевские прихвостни устроили вакханалию в информпространстве. Что со стороны выглядит просто дико. Они же открыто глумились над жертвами.

Не Баку (хотя имелись все основания), а Москва вывела медийный конфликт на официальный уровень. Примаков-внук заистерил, втянул МИД РФ и де-факто подставил всех. Если «Россотрудничество» таки выставят из Азербайджана, будет справедливо, если следом выставят Примакова-внука из «Россотрудничества». Ибо он создал условия для цепной реакции по выпиливанию «русских домов» даже в лояльных к России странах. Примаков-дед просто выпорол бы Примакова-внука за такие художества…

В целом, это еще один сигнал всем, кто хочет дружить с нынешней Россией – вы пытаетесь дружить с взбесившимся людоедом. Если Москва вас не боится, как Китай или США, значит – вы жертва. Это исключительно вопрос времени, когда Кремль на вас покусится.

Без удаления людоедов и ликвидации цепочки их воспроизводства ничего не будет.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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