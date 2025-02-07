И тут ворвался Трамп 2.0 3 Ольга Кортунова

7.02.2025, 9:23

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Почему Путин больше не «лучший друг».

Возможно в Кремле и надеются на возвращения братских отношений между Путиным и Трампом после заключения сделки по войне в Украине, но Трамп 2.0 - реально другой человек, чем был в предыдущей каденции.

Когда он практически случайно пришел к власти в 2016 году - он был по сути новичком и осматривался. И играл по правилам, установленным в США, и по этическим правилам Западной цивилизации. В том виде, в котором она двигалась куда-то, чаще направляемая леваками и демократами, любившими играть в вершителей мировых судеб. И в том числе и в коллективную ответственность более сильного перед более слабыми.

Заигрались до того, что везде находились жертвы Западной цивилизации, которым надо срочно платить и для этого срочно сотворить многомиллиардный фонд. Ну, такие правила игры были: Запад все время виноват, а больше всех виноваты проклятые зажравшиеся америкосы, которые сами в это уже поверили.

И конечно, к 2016 году такая политика уже привела в тупик всю западную цивилизацию. И история с аннексией Крыма вскрыла данный чирий так, что он завонял на весь мир.

Но Трамп1.0 все еще играл по правилам и потому с восторгом смотрел на тех, кто эти правила нарушает и ими пользуется нагло в своих интересах. Конечно, у него восторг вызывали и Путин, и Ын, и Си. Он-то не решался так поступить, хотя очень хотелось.

А эти вышеперечисленные персонажи, конечно, вели себя как стадо носорогов в посудной лавке. И если Китай еще осознавал, что правила. существующие в мире при таком раскладе, выгодны Китаю и, возможно, их насилуя, надо их и поддерживать. А вот персонажи типа Путина и Ына ломали сложившийся и на самом деле удобный им мировой порядок, мечтая о какой-то утопии - многополярном мире, в котором каждая зверушка, взобравшаяся на трон непонятным путем, сможет вершить судьбы мира…

Ну, и вот в этот самый момент вернулся Трамп 2.0. И это уже не новичок. И он уже понял, что оказывается так можно делать и делать безнаказанно - носороги уже порушили существующий мировой порядок и кормятся с его обломков... И тут в посудную лавку с носорогами ворвался слон. И там затанцевал!

И потому чего ему теперь восхищаться тупыми носорогами? Он теперь главный и Царь Горы! А они все будут пресмыкаться, потому что сами спустили слона с цепи, сломали ее, растоптали - и управлять теперь слоном фиг получится. Ну вот и хлебают полной ложкой новый мировой порядок от Трампа. И это, как ни смешно, новый мировой порядок Западной цивилизации, а не Восточной, как мечтали втихомолку притихшие носороги. Теперь Западная цивилизация такая. Кушайте - не обляпайтесь.

Ольга Кортунова, «Телеграм»

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