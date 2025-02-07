Обнаружен культовый 46-летний Volkswagen без пробега и в заводской упаковке 2 7.02.2025, 9:33

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Раритет продали на аукционе в Париже.

В Париже на аукционе Bonhams продали за 74 750 евро кабриолет Volkswagen Beetle 1979 года. Высокая цена на уровне нового VW Touareg обусловлена тем, что это капсула времени. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Этот Volkswagen Beetle 1303 является одним из последних выпущенных в Германии — с 80-х модель производилась только в Бразилии и Мексике. Очевидно именно поэтому кабриолет поставили в гараж сразу после приобретения в 1979 году и вообще не эксплуатировали. Все это время авто находилось в собственности одной семьи и даже не получило номера.

«Жук» покрыт слоем пыли, но хорошо сохранился. Его кузов не ржавый, ведь до сих пор покрыт защитным заводским воском, а в салоне сиденья запакованы в заводские целлофановые чехлы. На его одометре высвечивается «калибровочный» пробег в 18 км.

Кабриолет Volkswagen Beetle 1303 оснащен 1,6-литровой оппозитной четверкой мощностью 50 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 20,5 с и развить 132 км/ч.

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