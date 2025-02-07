«В этой ситуации «коза» — я» 1 7.02.2025, 9:46

2,606

Белоруска хотела ребенка и забеременела от мужчины, хотя тот не планировал.

В идеальном мире пара прозрачно и честно договаривается о появлении совместных детей. А случаи, когда кто-то противостоит попыткам партнера или партнерши предохраняться (например, незаметно снимает презерватив во время секса или врет, что пользуется контрацептивными таблетками), даже относят к репродуктивному насилию. Тем не менее в реальной жизни иногда женщина принимает решение забеременеть за двоих. «Зеркало» рассказывает историю белоруски, которая родила сына «для себя» и не посчиталась с тем, что ее партнер не планировал этого.

Все имена в тексте изменены.

«Мне тогда было 19 лет, казалось, что спешить некуда и незачем»

Сейчас Яне почти 50 лет, а ее сыну — 11. По словам белоруски, она родила Илью, когда уже «поджимало время», и он стал ее единственным ребенком. До его рождения женщина успела дважды побывать в серьезных отношениях, но стать родителями не вышло ни с кем из бывших партнеров.

— С первым мужем я познакомилась еще в 1994 году на свадьбе однокурсницы. Мы сразу как-то сошлись на общей теме — музыке. Уже спустя два месяца общения Игорь признался мне в чувствах и сделал предложение, — вспоминает Яна. — Я спокойно к этому отнеслась, потому что не особо была влюблена в него. Мне больше нравилось понимать, что я позволяю себя любить серьезному, солидному мужчине, который к тому же еще на 8,5 года старше меня.

Через шесть месяцев со дня знакомства, в августе того же года, Яна и Игорь поженились. У женщины уже была задержка — случилась незапланированная беременность, которая пока не была заметна. Отмечать свадьбу решили дома: денег на ресторан не было, да и гостей пришло немного. Молодоженов посадили возле открытого балкона: день был жаркий. Но через неделю оказалось, что Яна заболела пневмонией.

— Я сразу же начала принимать антибиотики, и врач, которая вела беременность, попросила задуматься, а нужно ли оставлять плод. Как человек с образованием медсестры, на тот момент я и сама понимала, что из-за воздействия сильных лекарств на раннем сроке ребенок мог родиться с патологиями, — рассказывает Яна. — Мне тогда было всего 19 лет, казалось, что спешить некуда и незачем, поэтому я решилась на аборт.

Собеседница говорит, что произошедшее не сильно повлияло на их с мужем отношения. Они постепенно начали сходить на нет скорее из-за разности характеров и увлечений супругов. Например, Игорь любил оружие, не увлекался спортом, не читал книг, а Яна фанатела от «Формулы-1», играла в любительском театре и вела активный образ жизни.

— У нас могло быть так: придем домой с работы, он сядет телевизор смотреть, а я — читать, за вечер ни одного слова другу не скажем. Нам попросту не было о чем поговорить, — признается собеседница. — Еще мы не совпадали в сексуальном темпераменте, мужу хватало близости один раз в неделю, а мне хотелось каждый день и побольше.

Прожив в браке два года, Яна почувствовала, что эти отношения пора заканчивать, и предложила развестись. Супруг согласился — заявление о расторжении брака было подано ровно в годовщину их свадьбы.

«Мне уже от этого было ни холодно ни жарко»

Свою жизнь после развода Яна описывает фразой «дом — работа — дом». До 30 лет женщина не была в отношениях, если не учитывать один недолгий роман. Собеседница говорит, что тот ее возлюбленный оказался женат и она сразу же рассталась с ним, чтобы «в будущем встретить более достойного мужчину и не влезать в чужую семью».

— В середине 2000-х я работала в поликлинике, где познакомилась с Матвеем. Мне тогда было уже чуть за 30, а ему — 24 года. Он пришел стажером в отделение. Воспитанный, положительный, приятный, — описывает своего избранника Яна. — Это были мои вторые серьезные отношения. Жили мы у него дома, семья меня приняла. Жениться не спешили, пробовали сначала детей завести. И на второй год секса без презерватива я начала задаваться вопросом, почему у нас не получается зачать. Я прижала Матвея к стенке, и он мне признался, что скрывал от меня свою патологию — варикоцеле.

Эта болезнь вызывает застаивание крови в мошонке и нарушает образование здоровых сперматозоидов. В результате Матвей не мог иметь детей. Яна говорит, что пробовала его убедить сделать операцию, которая теоретически могла бы помочь исправить проблему, но партнер не соглашался.

— Его упрямость мне была непонятна, ведь у нас были хорошие отношения. Но и они разрушились — из-за моей новой работы. Я устроилась в место, где большинство коллег были мужчины, а Матвей меня жутко ревновал. Мог приехать посреди рабочего дня под предлогом «а вдруг у тебя тут что». Хотел подловить на измене, хотя поводов сомневаться в своей верности я никогда не давала, — говорит Яна. — На шестой год отношений, возможно, чтобы удержать меня — ведь я хотела ребенка, — Матвей решился на операцию, которая могла бы вылечить бесплодие. А мне уже от этого было ни холодно ни жарко. И к началу 2010-х наши отношения закончились по моей инициативе.

«Ты едешь в свою Америку, вот и поезжай спокойно»

Через полгода после расставания с Матвеем подруга Яны стала уговаривать ту зарегистрироваться на сайте знакомств. Женщина сначала противилась этой идее, так как сомневалась, что в интернете можно познакомиться с мужчиной для серьезных отношений, а не на одну ночь. Но вскорости «сдалась под натиском подруги» и создала себе профиль.

— Так у нас завязалось общение с Павлом, биологическим отцом моего сына, — рассказывает Яна. — Он на 12 лет меня младше, но к разнице в возрасте в ту или иную сторону я уже привыкла. Паша сразу честно сказал, что не ищет серьезных отношений, потому что выиграл гринкарту (документ, который дает право на постоянное проживание и трудоустройство в США. — Прим. ред.) и должен уехать из Беларуси в течение года. А мне решил написать, потому что я понравилась ему по фотографиям и была в его вкусе: женщиной с формами. Меня подкупила его откровенность, умение поддержать разговор на любую тему. А когда через пару месяцев он показал мне свою детскую фотографию, я поняла, что «надо брать». Настолько он был хорошеньким и милым мальчиком.

Чтобы подготовиться к зачатию и узнать, до сих пор ли она фертильна, Яна сдала анализы — и на первом же свидании согласилась на незащищенный секс. Как и в первый раз, так и во все последующие их встречи, Павел не использовал презерватив по каким-то своим причинам, хотя Яна говорит, что неоднократно его предупреждала: она не предохраняется.

— То ли увлекаясь процессом, то ли специально, Паша каждый раз достигал оргазма, оставаясь во мне, а я же радовалась этому, ведь так мне было проще получить желаемое, — признается Яна. — На третий месяц наших встреч я забеременела, но ничего не сказала Паше. Будущего ребенка я считала только своим личным проектом. Да и Паша мне всегда говорил, что он по натуре волк-одиночка, что все эти пеленки-распашонки не для него. Он всю жизнь мечтал переехать в Америку и все для этого делал.

В остальном беременность протекала хорошо. Яна говорит, что все рассказы о возможных капризах в это время остались для нее только байками. Ей не хотелось ничего специфического из продуктов, токсикоза тоже не было. Женщина связывает это и с тем, что приходилось рассчитывать только на себя, не было у кого «требовать чего-то странного среди ночи».

— Из-за моих форм даже на четвертом месяце у меня не было видно животика. Паша тоже ни о чем не догадывался. Но в последний вечер перед отъездом я, видимо, как-то не так стала к нему боком и он спросил, не беременна ли я. На что я ответила ни да, ни нет: «Ты едешь в свою Америку, вот и поезжай спокойно», — вспоминает Яна. — Он просто продолжил собираться.

По словам Яны, Паша казался ей человеком из порядочной семьи, которого «мама правильно воспитала». Собеседница считает, если бы она тогда прямо сказала, что беременна, то он бы отложил отъезд и предложил ей жениться.

— В итоге человек лишился бы мечты, я бы чувствовала себя неуютно, а наш ребенок рос бы в атмосфере напряженности и тоже счастливым бы не был, — рассуждает она. — Сразу после отъезда Паши мы с ним где-то месяц переписывались по электронной почте, а потом он нашел меня в скайпе, но регулярно общаться у нас не получилось. У каждого началась своя жизнь.

«Ждала вопроса про биологического отца годам к шести»

Когда сыну Яны исполнилось десять месяцев, она все-таки написала своему бывшему большое письмо с рассказом о ребенке.

— Я бы не делала этого, если бы не мой друг, у которого самого трое сыновей, — признается Яна. — После рождения Ильи он начал меня убеждать все рассказать Паше. Аргументы у него были следующие: мол, хорошо, если я выйду замуж и у сына будет папа, а если нет, придется врать про «моряка». Да и если в будущем сам Илья захочет разыскать биологического отца, каково будет Паше — узнать, что у него уже есть взрослый сын.

В письме Яна попросила прощения у бывшего партнера за то, что без его ведома сделала его отцом. Она призналась Павлу, что влюбилась в него и хотела «родить сына от умного, порядочного и целеустремленного человека». Вспоминала, что им было интересно и приятно проводить вместе время. Также женщина несколько раз упомянула, что не ждет и не просит ничего от Павла, а просто информирует: захочет он общаться с сыном, то «дверь не закрыта», а если нет — ноль претензий. К письму Яна добавила несколько фотографий сына.

— Сразу Паша ничего не ответил на письмо. Я даже не знаю, сразу он его прочитал или оно висело «увиденным» случайно, — вспоминает свои переживания женщина. — Через какое-то время Паша все же мне написал. Но только то, что мальчик получился красивый, и добавил, что сын на него не похож.

Слова Павла немного расстроили Яну, и она решила поискать в архиве фотографий сына, чтобы найти ту, на которой сходство с Павлом в детстве будет очевидно.

— В первый год жизни ребенка камера у мам обычно не выключается, поэтому найти подходящую фотографию Ильюшки не составило труда, — признается Яна. — Я отправила ее Паше, и больше он мне не отвечал. Потом я попробовала еще раз, примерно через год, чтобы показать, как изменился сын. Ответа опять не последовало, но я не сильно горевала.

Причина романтическая — вскорости Яна встретила Ярослава, который, по ее словам, действительно стал любовью ее жизни. Это случилось, когда Илье исполнилось 2,5 года. Новый партнер, по словам собеседницы, очень хорошо отнесся к ее сыну, принял его и многому научил. Илья тоже полюбил Ярослава и прямо говорил маме, что очень хочет, чтобы тот стал его папой.

— Я ждала от сына вопроса про биологического отца годам к шести, но он задал его значительно раньше — ему тогда еще и четырех не было, — рассказывает Яна. — Я сразу честно сказала Илье, что отец у него есть, просто он не живет с нами по определенным причинам. А что за они, расскажу, когда немного подрастет. Реакция сына была по-детски непосредственная: «Хорошо, мама». А больше мы пока к этой теме не возвращались.

Беларус сделал тест на отцовство, чтобы узнать, является ли его сыном трехлетний мальчик из приюта, который носит его фамилию и отчество

Яна говорит, она очень рада, что все в ее жизни сложилось так: теперь у нее есть сын, которым она очень гордится. Женщину ничуть не тревожит, что с Павлом они не общаются. Яна даже защищает бывшего любовника перед своей мамой, которая по сей день называет его «козлом».

— На все нападки мамы я всегда отвечаю, что в этой ситуации «коза» — это я, забеременела без согласия мужчины. Хотя, с другой стороны, если бы я собиралась потом использовать Пашу, тянуть из него деньги, может, мой поступок был бы нечестным, — рассуждает Яна. — А так мне за себя не стыдно. Каждый из нас получил, что хотел, каждый исполнил свою мечту — а разве это не прекрасно?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com