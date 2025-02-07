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Между украинской стороной и спецпредставителем Трампа состоялась первая встреча

  • 7.02.2025, 9:54
Между украинской стороной и спецпредставителем Трампа состоялась первая встреча

Стороны провели «основательную дискуссию».

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинская сторона провела встречу со спецпредставителем Трампа по вопросам российско-украинской войны Китом Келлогом. Стороны провели «основательную дискуссию».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу украинского посла.

По словам Маркаровой, это будет не первая их встреча, но первая с момента, когда генерал Кит Келлог официально был назначен на должность спецпредставителя. Назначение состоялось в понедельник, 3 февраля.

«Не первая наша встреча с генералом Китом Келлогом вообще, но первая в его официальном статусе спецпредставителя по вопросам Украины и России, на которую его назначил президент Трамп 3 февраля. Провели обстоятельную дискуссию со спецпредставителем и его командой и моими коллегами - главой ВАТ (Офиса атташе по обороне - ред.) генералом Кременецким и заместителем Денисом Сеником», - говорится в сообщении.

Визит Келлога в Киев

Напомним, по данным источников РБК-Украина в Офисе президента, спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог планирует приехать в Украину 20 февраля. Его визит должен быть после Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

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