Войска РФ попали в «настоящий бермудский треугольник» в Украине 7.02.2025, 10:03

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Оккупанты упорно «лезут» туда, откуда не возвращаются.

ВС РФ нашли локацию в Украине, где «губят» навсегда своих собратьев. Об этом 7 февраля сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников.

«Шахта «Торецкая» стала для оккупантов настоящим бермудским треугольником. Идет туда много врагов на штурм наших позиций, а возвращаются — единицы. И все равно лезут!» Такое упрямство не поддается логике, не поддается пониманию, не поддается ничему», — рассказал он.

В поселке Крымское, по словам военкора, «все довольно сложно». Там «очень трудно» даже определить линию боестолкновения, ведь она постоянно меняется, двигаясь то в одну, то в другую сторону.

В остатках района Забалка в Торецке идут бои «за каждый дом, за каждый огород». В поселке Щербиновка и селе Леонидовка продолжаются маневровые бои.

«Кстати, очень напоминает то, что сейчас на Курщине», — отметил Мирошников.

Он пояснил, что главное — это сохранение жизни и здоровья защитников, поэтому Силы обороны при необходимости могут отойти. Обозреватель уточнил, что это может быть нужно, чтобы утилизировать больше российских оккупантов, а затем вернуть утраченные позиции.

«Торецкий район обороны продолжает стягивать значительные силы оккупанта, которые он не может направить на другие участки. В первую очередь — на Часов Яр и Константиновку. Бои за Торецк продолжаются 7 месяцев, и будут продолжаться еще, потому что финала там пока не видно», — подытожил он.

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