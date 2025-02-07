закрыть
7 февраля 2025, пятница, 10:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Хочу переписать квартиру и не платить алименты»

  • 7.02.2025, 10:11
«Хочу переписать квартиру и не платить алименты»

С белоруски высчитывают по 100% зарплаты на детей.

В редакцию Onlíner обратилась читательница с вопросом о том, можно ли за алименты рассчитаться квартирой, и если да, то как это сделать. Узнали у адвоката, что на этот счет говорит закон.

— С меня высчитывают по 100% зарплаты на детей, мне оставляют только 40 рублей, — рассказывает Наталья. — Можно ли переписать квартиру на детей и не платить алименты?

Адвокат по семейному праву Майя Александрова объясняет, что использовать квартиру вместо алиментов можно.

— Имущество, включая жилые помещения, доли в праве собственности на жилые помещения, можно передать в собственность ребенка с единовременным освобождением от уплаты алиментов. Такую передачу можно предусмотреть в соглашении об уплате алиментов. Его можно заключить, если вопрос ранее не урегулирован брачным договором, соглашением о детях, а также судебным постановлением, вступившим в законную силу.

Для заключения соглашения об уплате алиментов нужно обратиться к нотариусу.

Но есть еще пара нюансов в такой сделке.

— Это возможно только по согласию обоих родителей и только если алименты не взысканы через суд. Если один из родителей не согласен либо уже имеется решение суда — заключить такое соглашение невозможно, — поясняет адвокат.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип