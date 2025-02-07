«Хочу переписать квартиру и не платить алименты» 7.02.2025, 10:11

С белоруски высчитывают по 100% зарплаты на детей.

В редакцию Onlíner обратилась читательница с вопросом о том, можно ли за алименты рассчитаться квартирой, и если да, то как это сделать. Узнали у адвоката, что на этот счет говорит закон.

— С меня высчитывают по 100% зарплаты на детей, мне оставляют только 40 рублей, — рассказывает Наталья. — Можно ли переписать квартиру на детей и не платить алименты?

Адвокат по семейному праву Майя Александрова объясняет, что использовать квартиру вместо алиментов можно.

— Имущество, включая жилые помещения, доли в праве собственности на жилые помещения, можно передать в собственность ребенка с единовременным освобождением от уплаты алиментов. Такую передачу можно предусмотреть в соглашении об уплате алиментов. Его можно заключить, если вопрос ранее не урегулирован брачным договором, соглашением о детях, а также судебным постановлением, вступившим в законную силу.

Для заключения соглашения об уплате алиментов нужно обратиться к нотариусу.

Но есть еще пара нюансов в такой сделке.

— Это возможно только по согласию обоих родителей и только если алименты не взысканы через суд. Если один из родителей не согласен либо уже имеется решение суда — заключить такое соглашение невозможно, — поясняет адвокат.

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