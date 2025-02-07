В Гомеле пенсионерка отдала мошенникам почти 100 тысяч рублей за «спасение» внучки 5 7.02.2025, 10:27

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Курьеры решили оставить деньги себе.

В милицию обратилась 87-летняя жительница Гомеля, ставшая жертвой мошенников. Женщина поверила, что ее внучка якобы стала виновницей ДТП, и передала прибывшим курьерам почти 100 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности для родственницы, сообщает пресс-служба МВД.

Сыщики оперативно установили личности подозреваемых. По горячим следам при поддержке сотрудников ГАИ были задержаны двое гомельчан 19 и 20 лет. Молодые люди признались, что нашли предложение о криминальном заработке в интернете и успели посетить только один адрес.

Полученные деньги они решили оставить себе и перестали выходить на связь с куратором. Наличные тратили на гаджеты, алкоголь и такси с щедрыми чаевыми. Большую часть похищенной суммы удалось изъять, деньги будут возвращены потерпевшей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

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