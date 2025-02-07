The Hill: У Трампа есть силы освободить Украину и нанести удар по Путину и Си Цзиньпину 2 7.02.2025, 10:35

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На кону — большие ставки.

У президента США Дональда Трампа есть достаточно власти, чтобы освободить Украину от РФ и нанести удар по войне российского диктатора Путина и главы Китая Си Цзиньпина против Запада.

Об этом говорится в материале издания The Hill.

Если Трампу это удастся, то США и Европа получат все украинские полезные ископаемые, в противном случае Вашингтон и Брюссель получают только их часть.

«Теперь это его (Трампа - ред.) война - выиграть или проиграть - не только в Украине, но и во всем мире», - говорится в материале.

Издание отметило, что очень важно то, что украинская сторона уже продемонстрировала готовность заплатить самую высокую цену, чтобы обеспечить свое выживание как нации, свободной от российского гнета и без будущего репрессивного господства.

«Сотни тысяч украинцев уже погибли и были ранены... Целые города размером с Денвер, включая Мариуполь..., были разрушены бомбардировками России, что является прямым нарушением Женевских конвенций», - отметило издание.

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