США арестовали второй самолет друга Лукашенко 1 7.02.2025, 10:43

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Николаса Мадуро

На двери бизнес-джета наклеили символический ордер.

США арестовали уже второй самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. На двери бизнес-джета Dassault Falcon 200ex, находящегося в аэропорту столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго, наклеили символический ордер.

Венесуэльская государственная компания PDVSA приобрела этот борт в 2017 году. С тех пор он «много раз обслуживался и ремонтировался с использованием деталей из США», что противоречит введенным против PDVSA санкциям. В ближайшее время самолет переправят в Майами.

Первый бизнес-джет венесуэльского политика изъяли полгода назад. Сейчас он также в штате Флорида.

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