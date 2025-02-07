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США арестовали второй самолет друга Лукашенко

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  • 7.02.2025, 10:43
  • 4,724
США арестовали второй самолет друга Лукашенко
Николаса Мадуро

На двери бизнес-джета наклеили символический ордер.

США арестовали уже второй самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. На двери бизнес-джета Dassault Falcon 200ex, находящегося в аэропорту столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго, наклеили символический ордер.

Венесуэльская государственная компания PDVSA приобрела этот борт в 2017 году. С тех пор он «много раз обслуживался и ремонтировался с использованием деталей из США», что противоречит введенным против PDVSA санкциям. В ближайшее время самолет переправят в Майами.

Первый бизнес-джет венесуэльского политика изъяли полгода назад. Сейчас он также в штате Флорида.

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