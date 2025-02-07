В Минске на дороге загорелся трактор с прицепом 4 7.02.2025, 10:59

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Видео с улицы Максима Богдановича.

В Минске утром 7 февраля на дороге загорелся трактор с прицепом. Видео инцидента опубликовал столичный блогер, передает «Телеграф».

Это случилось на улице Максима Богдановича. Потушили ли огонь, точно не известно. «Вроде с огнем справились», — написал блогер Кокобай.

На опубликованном видео заметно, что огонь охватил трактор вместе с кабиной, от его прицепа идет дым. Также пламя видно на дороге (возможно, горит упавший груз).

О причинах возгорания тоже пока не известно. «Сообщают о пробке/ заторе, стоим», — добавил блогер.

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