В Минске на дороге загорелся трактор с прицепом

В Минске на дороге загорелся трактор с прицепом4
- 7.02.2025, 10:59
- 1,472
Видео с улицы Максима Богдановича.
В Минске утром 7 февраля на дороге загорелся трактор с прицепом. Видео инцидента опубликовал столичный блогер, передает «Телеграф».
Это случилось на улице Максима Богдановича. Потушили ли огонь, точно не известно. «Вроде с огнем справились», — написал блогер Кокобай.
На опубликованном видео заметно, что огонь охватил трактор вместе с кабиной, от его прицепа идет дым. Также пламя видно на дороге (возможно, горит упавший груз).
О причинах возгорания тоже пока не известно. «Сообщают о пробке/ заторе, стоим», — добавил блогер.