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Военный аналитик: Путин может разместить в Беларуси 100-тысячную группировку

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  • 7.02.2025, 11:10
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Военный аналитик: Путин может разместить в Беларуси 100-тысячную группировку

Есть угроза для Украины и стран Балтии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже весной или летом Россия разместит на территории Беларуси войска, а затем начнет угрожать Польше и странам Балтии. Беларусь, по словам украинского президента, может быть втянута в войну.

Сайт Charter97.org попросил украинского военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко прокомментировать заявление Зеленского:

— Россия уже размещала ударную группу на территории Беларуси для вторжения в Украину, такую практика она в целом использует.

С другой стороны, для Европы является серьезной угрозой то, что в войне РФ с Украиной может быть взята пауза, условно назовем это «перемирием», которым Россия воспользуется для восстановления своей боеспособности, накопления ресурсов.

Приведу пример: сейчас группировка российских оккупационных войск в Украине составляет 680 тысяч личного состава. При этом мобилизационный потенциал у них — 35-40 тысяч человек в месяц.

Это позволяет им компенсировать ежемесячные потери практически в ноль. То есть сколько теряют — столько они компенсируют мобилизацией.

Теперь же на минутку представим себе год «перемирия»: не ведется активных боевых действий, российская армия не несет никаких потерь, но система продолжает работать. За год Россия может пополнить ресурс до 500 тысяч только за счет мобилизационной системы.

Ну и вот получаем: сухопутные войска 680 тысяч плюс 500 тысяч — это почти 1 200 000. Куда Путин может себе позволить отправить 100-тысячную группировку? Без проблем он сможет разместить это количество в течение года на территории Беларуси. Постепенно ее увеличивая и накапливая.

Как он затем ее использует? Это уже второй вопрос. Или для удара по Украине (похода на Киев 2.0), или для угроз Европе: Сувалкский коридор, страны Балтии. Амбиции Путина — это амбиции больного человека.

— Лукашенко разрешил размещать военные базы России на территории Беларуси. Последует ли реакция Запада и Украины?

— Реакция может быть в дипломатической плоскости. Какая-либо другая, например, военного характера не последует, если же со стороны Беларуси не будет соответствующего повода.

Я бы сказал, что это будут не столько базы, сколько военные лагеря. Даже полевого уровня, поскольку в случае накопления соответствующей ударной группировки им просто необходимо будет где-то ее размешать.

Когда ЧВК «Вагнер» выехали в Беларусь, это был быстро сформированный полевой лагерь. Повторюсь, где-то это количество людей им нужно будет размещать. Я смотрю, что к этому все и подводится.

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