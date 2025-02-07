«На какой планете они живут?»: в Минске показали съемную квартиру за $1500
- 7.02.2025, 11:16
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Комментаторы возмутились.
В TikTok опубликовали ролик, в котором показали съемную квартиру в Минске за $1500. И сейчас для нее ищут жильцов. Фото квартиры на видео есть. Комментаторы возмутились, пишет «Телеграф».
Сколько квадратных метров в жилье, автор видео не указала. Как и количество комнат. На ролике заметно как минимум две жилые комнаты, санузел раздельный.
Квартира расположена в доме по улице Жасминовая. Это, к слову, недалеко от Национальной библиотеки Беларуси и жилищного комплекса «Маяк Минска». Чем же обусловлена столь высокая стоимость аренды этой квартиры, сама автор ролика не рассказала.
Возможно, дело в расположении, а также доме, который оборудован парковкой со шлагбаумом.
«Слишком дешево, надо цену поднять раза в два, тогда народ потянется», — пошутил один комментатор.
«На какой планете они живут? В Турции можно виллу за эти деньги снять с бассейном. В Батуми можно на первой линии моря жить в пяти комнатах, а там вон телек на полу», — поделился другой.
На это автор видео ответила, что из «Турции не очень удобно с утра ехать в Минск на работу».
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«Жасминовая, конечно, — это хорошо, но с таким интерьером и 1000 — это много. Чертовски убого», — считает пользователь TikTok.
«А почему не 2000? Потом пошли бы на уступки», — поинтересовался другой юзер.
«Минск с Калифорнией спутали?» — спросил третий.
@vi_tori_sun
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