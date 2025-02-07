Время вышло Эль Мюрид

7.02.2025, 11:22

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Анатолий Несмиян (Эль Мюрид)

Даже извинения со стороны Путина были предельно скупыми.

Жесткие шаги Азербайджана в отношении России —это однозначная реакция, хотя и отложенная, на инцидент с пассажирским самолетом. В Баку дали время, чтобы Кремль попытался как-то цивилизованно признать вину, провести положенные мероприятия, выплатить достойную компенсацию семьям погибших. Ну, и наказать реальных виновников.

Ноль. Ничего. Даже извинения со стороны Путина были предельно скупыми и сдержанными, а главное — практически отстраненными. Как если бы он выражал дежурное сожаление по какому-то не относящемуся к России поводу.

Фактически на пустом месте Кремль сам себе привез очередную проблему, и выруливать из нее уже просто так не выйдет — время закончилось.

Собственно, для того МИД и существует, чтобы решать такого рода возникающие проблемы. Бывает всякое, но это нужно решать. Вместо этого представитель МИД продолжала стенд-ап выступления со своим весьма своеобразным и понятным только ей чувством юмора по любому поводу, кроме этого.

Время вышло.

Эль Мюрид, Telegram

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