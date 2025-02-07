Назван фрукт, который поможет похудеть на три килограмма за три дня 2 7.02.2025, 11:34

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Такая диета – быстрый и безопасный способ избавиться от лишнего веса.

Если хотите быстро избавиться от лишнего веса, стоит попробовать диету, в которую включен грейпфрут. Этот вкусный цитрусовый фрукт разгоняет метаболизм и способствует быстрому сжиганию жира. Рассказываем, как с помощью грейпфрутовой диеты похудеть на три килограмма за три дня, пишет ТСН.

Какая польза грейпфрута для организма

Диетологи считают этот фрукт наиболее эффективным для быстрого снижения веса. Он имеет мощную долю C, содержит антиоксиданты и ферменты, разгоняющие метаболизм, улучшающие пищеварение и снижающие уровень сахара в крови.

Какие преимущества грейпфрутовой диеты

В разы ускоряет сжигание висцерального жира.

Поддерживает уровень сахара в крови на должном уровне.

Снижает чувство голода.

Очищает организм от токсичных веществ и выводит соли.

Налаживает правильную работу печени и желудочно-кишечного тракта.

Какое меню грепфрутовой диеты на 3 дня

День 1. Завтрак: вареное яйцо, зеленый чай или кофе, половинка грейпфрута. Обед: сто граммов куриной грудки, половинка грейпфрута, салат из свежих овощей. Ужин: рыба на гриле или пару, свежие овощи, половина грейпфрута.

День 2. Завтрак: грейпфрутовый фреш, овсянка на воде. Обед: сто грамм мяса индейки, брокколи и половина грейпфрута. Ужин: легкий суп на овощном бульоне и половина грейпфрута.

День 3. Завтрак: половина грейпфрута и йогурт без сахара. Обед: гречневая каша, куриная грудка и половина грейпфрута. Ужин: сто граммов сыра и грейпфрутовый фреш.

Во время диеты врачи рекомендуют пить не менее двух литров воды в день, исключить сахар, муку и ржаной хлеб. Чтобы усилить эффект, можно добавить физическую активность.

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