Указ Лукашенко и корзины с колбасой

Указ Лукашенко и корзины с колбасой1
- Дмитрий Болкунец
- 7.02.2025, 11:40
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Беларусь ждет всплеск коррупции?
В ближайшие недели Лукашенко выпустит указ и наделит руководителей райисполкомов правом согласовывать назначение руководителей частных предприятий, а также руководителей территориальных органов всех министерств и ведомств (кроме КГБ), а также руководителей ключевых организаций района всех форм собственности.
Владельцам частных ресторанов или мясных лавок, теперь придётся не только уметь жарить стейки, но и найти правильный подход к председателю райисполкома. В ходу будут корзины с колбасой для председателя и его жены. Чтобы стать директором парикмахерской, вам нужно будет пройти собеседование с председателем райисполкома и показать, как вы постригли хотя бы нескольких его знакомых.
Теперь, чтобы открыть частную фирму, нужно не только быть успешным профессионалом, но и угодить местному начальству.
Дмитрий Болкунец, Telegram