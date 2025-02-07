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Указ Лукашенко и корзины с колбасой

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  • Дмитрий Болкунец
  • 7.02.2025, 11:40
  • 1,062
Указ Лукашенко и корзины с колбасой
Дмитрий Болкунец
фото: delfi

Беларусь ждет всплеск коррупции?

В ближайшие недели Лукашенко выпустит указ и наделит руководителей райисполкомов правом согласовывать назначение руководителей частных предприятий, а также руководителей территориальных органов всех министерств и ведомств (кроме КГБ), а также руководителей ключевых организаций района всех форм собственности.

Владельцам частных ресторанов или мясных лавок, теперь придётся не только уметь жарить стейки, но и найти правильный подход к председателю райисполкома. В ходу будут корзины с колбасой для председателя и его жены. Чтобы стать директором парикмахерской, вам нужно будет пройти собеседование с председателем райисполкома и показать, как вы постригли хотя бы нескольких его знакомых.

Теперь, чтобы открыть частную фирму, нужно не только быть успешным профессионалом, но и угодить местному начальству.

Дмитрий Болкунец, Telegram

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