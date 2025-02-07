закрыть
7 февраля 2025, пятница, 12:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ провернули успешную атаку под Курском: Z-блогеры жалуются на погоду и врут

  • 7.02.2025, 11:49
ВСУ провернули успешную атаку под Курском: Z-блогеры жалуются на погоду и врут

Дальнейшее наступление может угрожать тыловым группировкам российской армии.

В течение суток ВСУ продвинулись в Курской области РФ продвинулись на пять километров вглубь. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 6 февраля.

Геолокационные кадры подтверждают, что украинские силы продвинулись на юго-запад от Махновки, на север и восток от Черкасской Конопельки вдоль трассы 38К-028 Суджа-Обоянь. ВСУ удалось установить контроль над хутором Колмаков и Фанасеевкой.

По оценкам российских военкоров, ВСУ привлекли 30-50 единиц бронетехники. Блогеры сообщали, что одна группа успешно атаковала из Махновки в направлении упомянутых населенных пунктов, а другая — с хутора Дмитрюков в сторону Русской Конопельки. Атаку второй группы якобы отбили.

Один из Z-блогеров заявил о захвате украинскими силами Черкасской Конопельки, а другие двое россиян это заявление опровергли. Также вражеские источники утверждали, что ВСУ прорвались в село Уланок или взяли его под контроль, но и эту информацию взялись опровергать их же коллеги.

Сообщалось, что есть неподтвержденная информация об атаке в районе Кругленького, но аналитики не нашли других данных об этом.

Вражеские военные пожаловались, что ВСУ выбрали для атаки неудачное время, когда погода была не в пользу РФ. Они отмечали, что плохие погодные условия затрудняли операции беспилотников в этом районе на юго-востоке от Суджи. Некоторые россияне выразили обеспокоенность из-за того, что дальнейшее наступление войск может угрожать тыловым группировкам в районе Гуево, а также усложнить ВС РФ перекрытие наземных линий связи в пределах украинского выступления.

Президент России Владимир Путин высоко оценил элитные формирования ВДВ и морской пехоты, которые оборонялись в Курской области 5 февраля. Он подчеркнул, что вторжение ВСУ с 6 августа 2024 года привело к уменьшению количества российских войск в общевойсковой армии в регионе.

«Заявление Путина подчеркивает тот факт, что украинское вторжение закрепило элементы этих относительно элитных формирований в Курской области в течение последних шести месяцев, лишив Россию возможности передислоцировать эти силы на более приоритетные участки линии фронта в Донецкой области», — отметили аналитики.

Российский опрос, однако, показал, что поддержка войны в России остается высокой. Исследователи опросили 1600 человек с 28 января по 2 февраля. 67% респондентов поддерживают развязанную в Украине войну, а 65% — считают, что эта война «идет хорошо» для РФ.

Представитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов заявил, что общество требует быстрого и благоприятного завершения войны, поддерживая действия для достижения этих целей. В то же время россияне возмущаются неудачами ВС РФ, в том числе успешным продвижением ВСУ вглубь Курской области.

«Эти результаты получены на фоне роста потерь, споров российского командования и огромного экономического давления на российскую экономику во время войны. Успешные возобновленные украинские контратаки в Курской области также могут негативно повлиять на взгляд российской общественности на войну в ближайшие недели», — добавили в ISW.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко