«Орешник» не сильно помог 1 Эль Мюрид

7.02.2025, 12:03

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А тут еще китайцы очень бурно стартуют.

Сообщается, что освобожден от должности руководитель Роскосмоса Борисов. Что-то не задалась карьера, с результатами у корпорации не очень. И дело здесь, скорее, не столько в космосе, сколько в более приземленных показателях. После феерической презентации и без умолку болтавшего о новом вундерваффе «Орешник» президенте всё вдруг как отрезало. Никто уже не вспоминает и не грозит.

Между тем, «Орешник» - это как раз епархия Роскосмоса, и буквально в начале декабря прошлого года Борисов молодцевато докладывал, что изготовит эти ракеты в любых потребных количествах, только заказывай. Видимо, что-то не срослось, репортажей о забитых складах нет, небо остается чистым, солнце не затмевают тучи летящих вдаль мега-ракет…

С другой стороны, Роскосмос сильно обвинять в происходящем сложно. Высокотехнологичные отрасли - это не гараж. Они критически зависимы от состояния дел во всей экономике, так как связаны с сотнями предприятий самых разных направлений.

И если деиндустриализация и деградация промышленного производства накрыли страну, то сам по себе Роскосмос стать отдельной экономикой не может. Отсюда и падающие показатели по всем направлениям. Остается только собак топить и рассказывать про сияющие дали. Собственно космос превращается в России в экзотику. Россия проводит все меньше пусков, и тоннаж, выводимый на орбиту, тоже падает.

Один Маск дает показатели, превосходящие и количественно, и качественно весь российский космос. А тут еще китайцы очень бурно стартуют.

Так что любой другой начальник Роскосмоса столкнется с теми же самыми объективными проблемами. Которые будут только усугубляться, так как курс на стабильность предполагает только одно направление - на кладбище.

Эль Мюрид, «Телеграм»

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