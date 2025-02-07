Белорус Протас помог «Вашингтону» одолеть «Филадельфию»1
- 7.02.2025, 12:11
Хоккеист отличился блестящей передачей.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас поучаствовал в победе над «Филадельфией» (4:3) в Национальной хоккейной лиге в ночь на 7 февраля.
Белорус играл во втором звене с Пьером-Люком Дюбуа и Коннором Макмайклом.
На 24-й минуте 24-летний Протас организовал второй гол «Вашингтона». После его передачи Макмайклу оставалось лишь удачно подставить клюшку.
В сезоне-2024/25 Протас провел уже 54 игры, в которых набрал 46 (22+24) очков. Впечатляет и его показатель полезности «+29».