Белорус Протас помог «Вашингтону» одолеть «Филадельфию» 1 7.02.2025, 12:11

Хоккеист отличился блестящей передачей.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас поучаствовал в победе над «Филадельфией» (4:3) в Национальной хоккейной лиге в ночь на 7 февраля.

Белорус играл во втором звене с Пьером-Люком Дюбуа и Коннором Макмайклом.

На 24-й минуте 24-летний Протас организовал второй гол «Вашингтона». После его передачи Макмайклу оставалось лишь удачно подставить клюшку.

В сезоне-2024/25 Протас провел уже 54 игры, в которых набрал 46 (22+24) очков. Впечатляет и его показатель полезности «+29».

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