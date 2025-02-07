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Сегодня – день рождения Евгения Афнагеля

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  • 7.02.2025, 12:16
Сегодня – день рождения Евгения Афнагеля
Евгений Афнагель
Фото: «Еврорадио»

Политзаключенному исполняется 46 лет.

Евгений Афнагель родился 7 февраля 1979-го. Окончил БГПУ имени Максима Танка, факультет истории.

На первый митинг, по словам Евгения, его привел отец — это была акция на Дзяды 1989 года.

Дед одного из лидеров «Европейской Беларуси» во время Второй мировой войны принимал активное участие в деятельности Минского подполья, в 1942 году основал подпольную типографию в Троицком предместье, издавал и распространял газеты и листовки.

Евгений Афнагель был у истоков создания оппозиционного движения «Зубр», один из лидеров «Европейской Беларуси».

После событий 2010-го несколько лет находился в вынужденной эмиграции. Затем вернулся в Беларуси и стал одним из лидеров Сопротивления. Неоднократно задерживался и отбывал административные аресты.

В очередной раз Евгений Афнагель был задержан 25 сентября 2020-го. При этом в его квартире была выломана дверь.

25 мая Афнагеля приговорили к 7 годам колонии усиленного режима. Суд над Павлом Северинцем и активистами «Европейской Беларуси» проходил в закрытом режиме.

На Евгения давят в колонии: 19 января 2022 его на 10 суток бросили в штрафной изолятор, после выхода он сообщил родственникам, что скоро его опять поместят туда. Политзаключенный провел в штрафном изоляторе полтора месяца и в начале марта написал жене, что его примерно на месяц поместили в ПКТ и затем собираются перевести в «крытую» тюрьму на три года.

В суде г. Новополоцка 12 апреля 2022 года судья Ирина Жарова постановила перевести Евгения Афнагеля на тюремный режим на 2 года. Суд проходил по видеосвязи из колонии. Политзаключенного перевели из ИК №1 в могилевскую Тюрьму № 4.

Адрес для писем: Тюрьма № 4. 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А

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