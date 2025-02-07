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Итальянские физики нашли идеальный способ варки яиц

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  • 7.02.2025, 12:29
  • 2,878
Итальянские физики нашли идеальный способ варки яиц

Весь процесс займет 32 минуты.

Учёные из Национального исследовательского совета Италии предложили свой рецепт варёных яиц. По их словам, за 32 минуты поэтапной готовки желток станет очень мягким, а белок достигнет консистенции, схожей с яйцами су-вид, пишет «Нож».

Правильное приготовление яиц — особое мастерство, так как белок и желток затвердевают при разных температуры. Чтобы яйцо не переварилось, шеф-повара прибегают к разным хитростям. Например, готовят их методом «су-вид»: яйца помещают в пакет и около часа греют их на водяной бане. Как итог, желток и белок имеют схожую кремовую структуру.

Команда физиков утверждает, что яйца су-вид недостаточно хороши из-за изменения текстуры и понижения питательной ценности продукта. Чтобы «изобрести» альтернативный рецепт, они использовали программу, моделирующую вычислительную гидродинамику. Учёные увеличивали время и температуру варки, сравнивая степень готовности желтков и белков при разных методах приготовления. Кажется, исследователям удалось найти идеальный способ варки яиц и назвали его «периодически приготовлением».

Итак, яйца погружают в кипящую воду на две минуты, затем перекладывают в миску ещё на две минуты. Действия нужно повторить 8 раз, а весь процесс займёт 32 минуты. Готовое яйцо получится плотным снаружи и мягким внутри.

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