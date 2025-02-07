Итальянские физики нашли идеальный способ варки яиц 5 7.02.2025, 12:29

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Весь процесс займет 32 минуты.

Учёные из Национального исследовательского совета Италии предложили свой рецепт варёных яиц. По их словам, за 32 минуты поэтапной готовки желток станет очень мягким, а белок достигнет консистенции, схожей с яйцами су-вид, пишет «Нож».

Правильное приготовление яиц — особое мастерство, так как белок и желток затвердевают при разных температуры. Чтобы яйцо не переварилось, шеф-повара прибегают к разным хитростям. Например, готовят их методом «су-вид»: яйца помещают в пакет и около часа греют их на водяной бане. Как итог, желток и белок имеют схожую кремовую структуру.

Команда физиков утверждает, что яйца су-вид недостаточно хороши из-за изменения текстуры и понижения питательной ценности продукта. Чтобы «изобрести» альтернативный рецепт, они использовали программу, моделирующую вычислительную гидродинамику. Учёные увеличивали время и температуру варки, сравнивая степень готовности желтков и белков при разных методах приготовления. Кажется, исследователям удалось найти идеальный способ варки яиц и назвали его «периодически приготовлением».

Итак, яйца погружают в кипящую воду на две минуты, затем перекладывают в миску ещё на две минуты. Действия нужно повторить 8 раз, а весь процесс займёт 32 минуты. Готовое яйцо получится плотным снаружи и мягким внутри.

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